Яремчук повернувся до розташування Олімпіакоса після травми, інформує грецьке видання Sport 24. Відомо, що 29-річний нападник проходив реабілітацію в Україні.

Втім, попри повернення, Роман не зіграє в матчі Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса, адже ще не набрав оптимальної форми. Також під питанням його участь у поєдинку чемпіонату Греції проти Панатінаїкоса, який відбудеться 21 вересня.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар розповів про відновлення українця перед грою основного етапу ЛЧ проти Пафоса.

"Яремчук вже два з половиною тижні проходить лікування, справи йдуть добре, але він ще недоступний", – цитує видання Менділібара.

Востаннє Роман Яремчук виходив на поле ще 2 серпня у товариському матчі з Херенвеном, де він відзначився асистом. Контракт нападника з Олімпіакосом розрахований до літа 2028 року.

