"Звичайно, для мене, як для українця, це чудова можливість опинитись у Валенсії. Я дуже хочу проявити себе і багато працювати. Фізичний стан? Я думаю, що почуваюся добре, і прийшов готовий з Брюгге. Я грав і тренувався зі своєю національною командою, займався добре у загальній групі. Чому ще не дебютував за Валенсію? Це рішення тренера.

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Цілі на сезон? Я завжди думаю про те, щоб забити 20 голів, і всі були дуже щасливими, але ми повинні бути реалістами. Якщо я добре виконую свою роботу для команди, голи прийдуть самі. У мене був контракт із Брюгге, але Валенсія зв'язалася зі мною кілька місяців тому. Зрештою знайшлося рішення, і я дуже радий, тому що це чудовий клуб із чудовими фанатами.

Що треба, аби відновити свою найкращу форму? Перше – це дисципліна, як і в усіх видах спорту. Не тільки на полі. Якщо ти добре тренуєшся, добре спиш, не травмуєшся... Я працюю для цього, і мені потрібен час, щоб це довести.

Враження від Барахи? Тренер трохи розмовляє англійською, а люди навколо мене, які розмовляють англійською, допомагають мені. Мова футболу міжнародна. Я працюю зараз, зосереджуючись на щоденній роботі, а результат буде видно через рік. Моя думка така, що я хочу бути тут. Якби я не хотів перейти, я б не перейшов.

Життя таке, перші місяці в Бенфіці були хорошими, але потім був COVID-19, війна в Україні і я отримав травму. Тоді я зіграв кілька хороших матчів, але не мав своїх шансів. Я сподіваюся, що Валенсія поверне мою впевненість, і я зможу забивати голи.

Враження від Валенсії? Я міг спостерігати за грою, стратегія та підготовка були дуже цікавими. Я побачив потенціал і можливості своїх одноклубників і хочу грати з ними. Психологія – найважливіша річ у житті і у футболі. Якщо у вас все добре, ви продемонструєте свій найкращий рівень. Проблеми можуть зробити вас сильнішими. У міру дорослішання ви стаєте кращими

Що думаю щодо мети залишитись в Ла Лізі? Мені це не подобається. Я у Валенсії і вже побачив потенціал команди. Якби я думав, що ми можемо вилетіти, я б не прийшов. Я вірю в потенціал команди і якість гравців, а також тренера", – цитує Яремчука Superdeporte.

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