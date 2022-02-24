Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук не залишається осторонь від подій на Батьківщині.

"Футбол – це футбол. Я виконую свою роботу тут, у Португалії, але в моїй країні відбувається багато всього. Ситуація складна.

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Я професіонал і знаю, що маю робити на полі. Я роблю все, що можу для своїх португальських фанатів. Я повинен забивати та допомагати команді. Ми незадоволені, але ми маємо хороші шанси забити в Амстердамі", – цитує Яремчука сайт Альфредо Педулли.

Нагадаємо, форвард збірної України відзначився голом у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Відправивши м'яч у сітку, Яремчук зняв ігрову футболку, під якою була іще одна – з гербом нашої держави.

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