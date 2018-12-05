Яремчук прокоментував свій гол у ворота Берсхот Вілрейк

Форвард Гента Роман Яремчук поділився враженнями після забитого гола у ворота Берсхот Вілрейк в 1/8 фіналу Кубка Бельгії.

"Вдома забивати набагато легше, ніж в гостях, але мені просто потрібна для цього довіра. Я забив, а ми перемогли, це прекрасний вечір.

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Вадіс Оджіджа-Офое (автор ассисти на українця – прим. Футбол 24) – розумний гравець. Я люблю грати з ним, він справжній лідер. Ми хочемо виграти Кубок Бельгії", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

Гент у матчі 1/8 фіналу розбив представника нижчого дивізіону Берсхот Вілрейк(3:0), а українець відзначився забитим голом.

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