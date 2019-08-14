Яремчук прокоментував імовірний трансфер в Галатасарай

Нападник Гента поділився думкою щодо варіантів продовження кар'єри.

"У нас, безумовно, є шанс виграти титул. Ми запросили чудових гравців, наприклад, Депуатра, Нгаду-Нгаджі, а Оджіджа-Офо все ще грає тут. У будь-якому випадку, це буде цікавий сезон. Я сам можу зробити набагато більше, ніж те, що я вже показав, і я хочу мати якомога кращу статистику в кінці сезону.

Галатасарай продовжує переговори щодо Яремчука, – Циганик

Галатасарай? Якби я зробив наступний крок, мені довелося б піти в команду, де я міг би вигравати титули. У мене також є контракт з Гентом, тому вони вирішують, чи піду я", – цитує Яремчука Voetbalmagazine.

Нагадаємо, нападника збірної України упродовж останніх тижнів пов'язують з переходом до чемпіона Туреччини.

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