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Яремчук прокоментував чутки про відхід Шевченка зі збірної України

08:25 1195 Читать на русском
Яремчук прокоментував чутки про відхід Шевченка зі збірної України
Роман Яремчук / Фото прес-служби збірної України

Нападник збірної України Роман Яремчук висловив свою думку щодо подальшої роботи Андрія Шевченка з командою.

Один з головних бомбардирів збірної заявив, що хоче продовжити співпрацю з нинішнім наставником.

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"Звичайно, ми читаємо, що в інтернеті пишуть. Вже обговорили це. Хочеться, щоб Шевченко залишився в національній команді. Може, це чутки. Я таке коментувати не можу", – сказав Яремчук в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, преса активно сватає Андрія Шевченка в Мілан, який провально розпочав сезон під керівництвом Марко Джампаоло.

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Теги
Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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