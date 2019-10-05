Яремчук прокоментував чутки про відхід Шевченка зі збірної України

Нападник збірної України Роман Яремчук висловив свою думку щодо подальшої роботи Андрія Шевченка з командою.

Один з головних бомбардирів збірної заявив, що хоче продовжити співпрацю з нинішнім наставником.

Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та Португалії

"Звичайно, ми читаємо, що в інтернеті пишуть. Вже обговорили це. Хочеться, щоб Шевченко залишився в національній команді. Може, це чутки. Я таке коментувати не можу", – сказав Яремчук в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, преса активно сватає Андрія Шевченка в Мілан, який провально розпочав сезон під керівництвом Марко Джампаоло.

"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати