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Яремчук: Приємно забивати свої голи у Львові

00:50 141 Читать на русском
Яремчук: Приємно забивати свої голи у Львові
Роман Яремчук / Роман Породько

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над Люксембургом у матчі відбору Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Люксембург – хороша команда. Вони грають у хороший футбол. Думаю, також що вплинуло те, що ми знову грали з ними другий поєдинок після важкого матчу. Навесні перед ними ми протистояли Португалії. Було важко фізично, але, дякуючи вболівальникам, у нас відкрилось друге дихання.

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Андрій Миколайович привітав усіх з перемогою, сказав, що будемо розбирати цю гру та рухатись далі.

Арена Львів допомогла перемогти. Вважаю, на кожному стадіоні прийшло би багато людей, але цей стадіон має особливу атмосферу, і я тут забив 2 свої дебютні голи. Дуже приємно забивати саме у Львові.

Були настанови перед грою. Люксембург, напевно, ніколи не грав перед такою кількістю людей, що могло їх збити. Було завдання пресингувати їх з перших хвилин, і добре, що ми забили швидкий гол.

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Люксембург почав грати добре після того, як ми відкрили рахунок, але слава Богу, що все добре закінчилось", – сказав Яремчук.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Україна - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Арена Львів
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