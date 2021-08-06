Яремчук возз'єднався з партнерами по Бенфіці перед потенційним дебютом
Нападник збірної України Роман Яремчук продовжує освоюватись на просторах Піренейського півострова.
Бенфіка повернулась у Португалію після переможного вояжу в Росію – "орли" впевнено здолали Спартак (2:0) у першому матчі 3-го кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
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Команда наразі базується у Бразі. До колективу вже приєднався Роман Яремчук, який не літав у Москву, та з усіма розпочав підготовку до матчу чемпіонату Португалії проти Морейренсе. Про це свідчать кадри з відеоролика, опублікованого в соцмережах Бенфіки.
Потенційну можливість дебютувати за новий клуб українець матиме вже завтра, 7 серпня. Поєдинок першого туру проти Морейренсе розпочнеться о 20:00.
Нагадаємо, Бенфіка заплатила за Яремчука 17 мільйонів євро, Роман підписав контракт на 5 років.
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