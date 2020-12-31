Яремчук пригадав свій дебют у збірній України і підтримку Шевченка після безгольової серії

Нападник Гента Роман Яремчук розповів про свої перші матчі у складі збірної України та моральну допомогу від Андрія Шевченка.

"Звичайно, я їхав просто закріпитися в збірній. Хотілося показати себе якнайкраще, слава богу, що так вийшло. Я не їхав як основний форвард, який буде грати всі матчі без замін. Але дебют склався дуже добре. Я не забив, але непогано відіграв.

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Думаю, на наступних зборах Шевченко почав в мене більше вірити, давати шанси. У роздягальні він підтримував мене ще більше, ніж на публіці. Проводив зі мною дуже багато індивідуальних розмов. Він дуже багато мені підказував, дуже допоміг. Він на мене зовсім не тиснув, знайшов потрібні слова. Гадаю, саме у найпотрібніший момент я забив у Львові", – сказав Яремчук в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, Яремчук дебютував у головній команді країни 6 вересня 2018 року (гостьовий матч Ліги націй проти Чехії), а першим голом за "синьо-жовтих" відзначився у своєму сьомому поєдинку (розгром Сербії 5:0 в рамках відбору на Євро-2020).

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