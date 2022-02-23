"Запам'яталося, що я дуже переживав. Я думав, що в мене буде трохи більше часу перед дебютом. Після матчу я просто відчував задоволення від того, що ми пройшли до наступного етапу. Але, звичайно, я був задоволений, що вдалося відзначитися, можна сказати, асистом (після удару Яремчука м'яч зрикошетив від захисників і влетів у ворота – прим.).

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Зрозуміло, я знайомий з історією і знав, що Спартак був важливим суперником для мого колишнього клубу. Але на той момент я набагато більше переживав за свій дебют і був зосереджений не на минулому протистоянні Динамо та Спартака, а на тому, щоб добре зіграти", – цитує Яремчука сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже нині, 22 лютого, команда українця гратиме з Аяксом в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 15 березня.

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