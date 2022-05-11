Нападник Бенфіки Роман Яремчук не надто вразив португальських журналістів своїми виступами у поточному сезоні.

Видання A Bola розпочало голосування серед читачів, аби з'ясувати, який літній трансфер став найгіршим у всій першості.

Зінченко вдруге поспіль вийшов у основі Манчестер Сіті – Гвардіола вирішив грати без форвардів

До списку потрапив і український форвард Бенфіки Роман Яремчук. Нападник станом на 22:20 замикаю трійку невдах, маючи 15,2% голосів. Випереджають його Жоау Маріу (Бенфіка) та Рубен Семеду (Порту).

Додамо, що Яремчук провів 22 поєдинки у португальській першості, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти. Трансфер українця обійшовся "орлам" у 18,7 млн євро.

Росія напала на Україну: Мудрик не рветься в топ-чемпіонати, перший матч збірної під час війни (LIVE)