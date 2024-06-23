Гол Романа Яремчука у ворота Словаччини претендує на нагороду найкрасивішому м'ячу, забитому в 2-му турі Євро-2024. Українець шикарно обробив передачу Шапаренка та елегантно прокинув повз Дубравку.

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Конкуренти також досить серйозні. Це Джердан Шакірі, який божевільним ударом у дотик поцілив у дев'ятку, зрівнявши рахунок проти Шотландії; Мортен Юльмен, який забив метрів з 30 у ворота Англії; Гернот Траунер, який головою відкрив рахунок у грі проти Польщі. Проголосувати за свого фаворита можна за цим посиланням.

Додамо, що Україна набрала 3 очки – стільки ж мають і решта учасників групи E (Словаччина, Бельгія та Румунія). 26 червня вирішиться доля путівок у плей-офф у цьому квартеті.

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