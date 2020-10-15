"Матч з Іспанією? Мені здавалося, що у нас був один момент, і ми його реалізували. Тому виконали завдання, перемогли, і перебуваємо на гарному місці в турнірній таблиці. Думаю, що через кілька місяців у нас буде дуже потужна команда.

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Думаю, до Євро-2020 ми підійдемо в сильному психологічному стані. Коли ти граєш такі матчі, як проти Іспанії, Німеччини і Франції, ти більш спокійно ставишся до подібних зустрічей. Думаю, що це позитив, ми рухаємося в правильному напрямку", – зазначив Яремчук у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, збірна України мінімально перемогла Іспанію (1:0), завдяки чому набрала 6 очок та розташувалась на третьому місці групи A4 Ліги націй. Німеччина має стільки ж пунктів, але з кращою різницею м'ячів та перемогою в очному матчі розташувалась на другій сходинці, а групу очолює Іспанія з 7 заліковими балами.

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