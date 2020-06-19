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Яремчук повністю відновився від травми та рветься у бій, – президент Гента

10:02 - Читать на русском
Яремчук повністю відновився від травми та рветься у бій, – президент Гента
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Форвард збірної України Роман Яремчук отримав порцію компліментів від президента Гента Івана Де Вітте.

У нас є успішний і талановитий бомбардир Роман Яремчук, який вже повністю відновився після травми і, що називається, рветься в бій", – цитує Вітте Команда 1 з посиланням на бельгійські ЗМІ.

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Нагадаємо, Яремчук був прооперований в січні, через що вибув на тривалий термін. До слова, Роман провів 30 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 17 голів та 4 асисти.

За підсумками сезону чемпіонату Бельгії Гент фінішував другим.

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Теги
Гент Гент Бельгія Роман Роман Яремчук Українці за кордоном
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