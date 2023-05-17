Наставник Брюгге Рік де Міл поділився думками щодо Романа Яремчука, який вже тривалий час не грає за бельгійську команду.

"Роман Яремчук повернувся після довгої хвороби. Він знову повертається до кращого рівня, через що знову опинився в заявці. Але я вибрав Ромео Верманта (19-річний нападник – прим.), і він досяг успіху", – наводить слова Де Міла Voetbalkrant з посиланням на Het Nieuwsblad.

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До слова, український нападник пропустив три останні матчі своєї команди: у клубі заявляли про хворобу гравця, хоча журналіст Віктор Вацко наполягав на конфлікті Романа зі спортивним директором.

Нагадаємо, форвард обійшовся Брюгге у 17 млн євро. У поточному сезоні він провів за "чорно-синіх" 26 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

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