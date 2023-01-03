Брюгге Романа Яремчука та Едуарда Соболя у 2023 році все розпочинає з чистого аркушу.

Сьогодні команда провела перше тренування у новому році. Також це був дебютний робочий день Скотта Паркера, який на тренерському містку замінив Карла Хуфкенса.

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З партнерами нарешті займається Роман Яремчук. Український форвард востаннє виходив на поле 6 листопада, а потім був чемпіонат світу і травма. Новий рік та новий тренер можуть стати шансом нападника, який не надто виблискував під керівництвом Хуфкенса – 600 ігрових хвилин, 2 голи. Едуард Соболь також повністю здоровий.

Наступний матч Брюгге проведе 8 січня проти лідера чемпіонату Бельгії – Генка. У Лізі Жупіле "чорно-сині" йдуть лише четвертими, але ще продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів. 15 лютого і 7 березня відбудуться поєдинки з Бенфікою в рамках 1/8 фіналу.

2023 has officially started. ??‍?? pic.twitter.com/4Yf5z0K1Z5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2023

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