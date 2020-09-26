Гент у рамках 7-го туру Ліги Жупіле прийматиме Левен. Головний тренер Вім Де Декер оголосив заявку на матч.

Наставник Гента після матчу з Динамо поскаржився на епідемію травм – Яремчук серед важливих втрат

Серед гравців, що потрапили у список, є й українці – Роман Безус, Ігор Пластун та Роман Яремчук. Поява останнього є несподіваною, адже лише нещодавно у матчі з Динамо форвард травмувався та був замінений ще до перерви.

Зазначимо, що Гент розпочав поточний сезон досить невдало – в активі команди лише 6 очок після 6-ти зіграних турів та 13 сходинка у турнірній таблиці.

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