Бенфіка спробує втримати перевагу у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ проти ПСВ.

Жорже Жезуш везе до Ейндховена 24 футболістів, інформує офіційний сайт "орлів".

Бенфіка оголосила про трансфер нового конкурента Яремчука

До списку потрапив і Роман Яремчук. Український форвард відзначився асистом у першому матчі, який завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:1. Повторна гра відбудеться завтра (24 серпня), початок о 22:00.

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Нагадаємо, цього літа Бенфіка заплатила Генту за Яремчука 17 млн євро. Наразі форвард провів за "орлів" 4 матчі, оформивши гол та 2 асисти.

Бенфіка вирвала перемогу і вийшла в лідери чемпіонату – гол Яремчука скасували, українець став найгіршим у команді