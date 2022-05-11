Португальське видання A Bola вирішило підбити підсумки сезону і запропонувало своїм читачам визначити найбільшого невдаху чемпіонату, який не виправдав покладених на нього очікувань.

Порту став чемпіоном Португалії, вирвавши перемогу над Бенфікою – два сантиметри відібрали гол у Яремчука і Ко

Серед 18 номінантів знайшлося місце і форварду збірної України Роману Яремчуку. Наш співвітчизник навіть удостоївся цілого абзацу.

"Ім'я Яремчука стоїть окремо. Хоча б через суму, в яку він обійшов Бенфіці – "орли" погодилися підписати українського форварда, заплативши 17 мільйонів євро за 75 відсотків його прав. На даний момент він взяв участь у 42 іграх, забивши дев'ять голів у всіх турнірах. Але закінчивши чемпіонат на третій позиції, Бенфіка має декілька кандидатів у цьому виборі. Наприклад, Жоао Маріу, Валентіно Лазаро, Суаліхо Мейте або Неманія Радоньїч", – резюмує видання.

Підтримати українця, давши справедливу оцінку його опонентам, можна за посиланням.

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Бенфіку влітку 2021 року з Гента, підписавши з "орлами" контракт до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 голів і 6 асистів у 42 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 16 ​млн євро.

Росія напала на Україну: Шевченка та Реброва кличуть на заміну Суркісам, перший матч збірної під час війни (LIVE)