Лісабонський Спортінг стежить за виступами українця у складі бельгійського Гента та роздумує щодо можливого трансферу.

"Він – великий бос": Яремчук поділився враженнями від нового наставника Гента

За інформацією A Bola, Яремчук перебуває у списку можливих кандидатів на підсилення команди вже цієї зими. Спортінг має серйозні проблеми із центрфорвардом, адже основний нападник Тьягу Томаш забив лише 4 голи. Головним бомбардиром "левів" є півзахисник Педру Консалвеш із 9 забитими м'ячами. Transfermarkt оцінює Яремчука в 11 млн євро, його контракт розрахований до 2023 року.

До слова, Роман провів 19 матчів у складі Гента у поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 4 асисти. Спортінг же є лідером португальської першості із 23 очками в активі та випереджає Бенфіку на 2 пункти.

Яремчук голом вирвав перемогу для Гента у двобої зі Стандардом