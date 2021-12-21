За поєдинок 15-го туру португальської першості Бенфіка – Марітіму (7:1) Роман Яремчук отримав оцінку 8,2 від порталу SofaScore та потрапив до символічної збірної тижня.

Яремчук забив гол і асистував, перервавши невдалу серію, – відеоогляд перемоги Бенфіки 7:1

26-річному форварду збірної України вдалось у цьому поєдинку відзначитись голом та асистом. Загалом у нинішньому сезоні португальського чемпіонату Роман провів 10 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, у влітку Бенфіка заплатила Генку за Яремчука 17 млн євро.

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