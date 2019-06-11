Яремчук попрощався з батьками в аеропорту – тато форварда не стримав сліз після дебютного голу сина

Форвард збірної України Роман Яремчук зворушливо попрощався з батьками у львівському аеропорту.

Після перемоги над збірною Люксембурга Роман Яремчук попрощався зі своїми батьками, передає Footboom.

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Після фото з уболівальниками український нападник сфотографувався з батьками, а потім тепло попрощався з ними.

Нагадаємо, Україна провела два кваліфікаційні матчі Євро-2020 у Львові. В першому "жовто-сині" розтрощили Сербію (5:0), а в наступному мінімально перемогли Люксембург (1:0).

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