Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук знову відзначився забитим м'ячем у грі з АЕКом в чемпіонаті Греції.

Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов на заміну в 4-му турі чемпіонської групи в грецькій Суперлізі та знову відзнаився голом.

Україна втратила останній шанс на пряму путівку в груповий етап ЛЧ – до цього причетний Яремчук

Українець замінив на 72-й хвилині свого партнера Аюба Ель Каабі, а вже на 74-й – забив другий м'яч своєї команди в поєдинку.

Одноклубник Яремчука Шикінью зібрав навколо себе суперників і віддав на Романа, який зблизився з воротарем і завдав точного удару, перебуваючи на полі лише дві хвилини.

️ GOAL: Yaremchuk

AEK Athens 0-2 Olympiacospic.twitter.com/4qzk0A6dH0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2025

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм