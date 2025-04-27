Яремчук поклав черговий м'яч за Олімпіакос – українець оформив гол одразу через 2 хвилини після виходу на заміну
27 квітня 21:52 - Читать на русском
Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук знову відзначився забитим м'ячем у грі з АЕКом в чемпіонаті Греції.
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Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов на заміну в 4-му турі чемпіонської групи в грецькій Суперлізі та знову відзнаився голом.
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Українець замінив на 72-й хвилині свого партнера Аюба Ель Каабі, а вже на 74-й – забив другий м'яч своєї команди в поєдинку.
Одноклубник Яремчука Шикінью зібрав навколо себе суперників і віддав на Романа, який зблизився з воротарем і завдав точного удару, перебуваючи на полі лише дві хвилини.
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