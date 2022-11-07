Гравці Брюгге з оптимізмом дивляться на майбутнє протистояння з Бенфікою у плей-офф Ліги чемпіонів.

Клубні соцмережі опублікували відео, де багато футболістів діляться першими враженнями від нинішнього жеребкування.

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Роман Яремчук міг би розповісти багато цікавого про свою колишню команду, але в кадр чомусь взагалі не потрапив. Едуард Соболь з'являється наприкінці, обіцяючи добре підготуватися і прохаючи фанатів про гарячу підтримку.

Загалом настрій Брюгге бойовий – команда вже мала досвід протистояння з португальцями, обмінявшись перемогами 4:0 з Порту на груповому етапі. Замість Бенфіки бельгійцям могли випасти Реал, Баварія чи інші гранди, які у своїх квартетах посіли перше місце.

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