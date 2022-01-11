Нападник Бенфіки Роман Яремчук знову працює разом зі своїми одноклубниками.

Тест українця на COVID-19 дав позитивний результат 5 січня, гравець, згідно з правилами, був ізольований від решти команди.

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Напередодні Яремчук вже отримав дозвіл повернутися до тренувань і сьогодні займався в основній групи Бенфіки, яка продовжує підготовку до чергового матчу чемпіонату Португалії. Зустріч з Морейренсе в рамках 18-го туру запланована на 15 січня.

До слова, Роман Яремчук цього сезону відіграв 25 матчів за "орлів", у яких відзначився сімома голами й п'ятьма асистами.

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