Я думаю, що до хлопців немає запитань. Кожен футболіст дійсно був заряджений, викладався на 100 відсотків. Звичайно, не вийшло, завдання не виконали – на чемпіонат світу не вийшли, в дивізіон А Ліги націй теж. Трохи не склався цей рік для збірної.

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У нас хороша бойова команда, є багато молоді та великий потенціал. Зараз приходять багато молодих футболістів. Думаю, будуть викликатись гравці з молодіжки. Ви самі знаєте, що збірна вміє грати у футбол. Питання в тому, щоб нас направили й показали, як це робити.

Яке завдання було на Шотландію? Ми розуміли, що, якщо пропустимо м'яч, то буде набагато складніше. Десь, мабуть, перестраховувались. Загалом вважаю, що були хороші гольові моменти в Артема Довбика, в Андрія Ярмоленка. Не можу сказати, що ми не пробували, але ми старались.

Важко сказати, чому не було справжньої фінальної навали. Я виконую ту роботу, яку мені кажуть виконувати. Дуже важко на це запитання відповісти. Звичайно, ми хотіли перемогти, але так склалось. Такий стиль гри у нас. Це все", – резюмував Яремчук у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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