"Після таких матчів, як з Францією восени, приходиш в номер і не почуваєшся футболістом. Соромно. Приходиш і 10 хвилин просто думаєш. Тебе обігрують 7:1, а ти собі думаєш, що хороший футболіст.

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Був би я тренером – теж пройшовся б по гравцях, як це зробив Андрій Шевченко. Ми повинні нести відповідальність за результат, за себе, за авторитет, тому що у кожного футболіста є своє ім'я. Не можна програвати з таким рахунком. Можна програвати по-різному, але не так.

Шевченко не звинувачував нікого конкретно. Всі ми розуміли причину – COVID, футболістів не було... Шевченко тоді нормально струснув команду", – сказав Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, у товариському матчі, який відбувся у жовтні 2020-го, українці на виїзді експериментальним складом поступились Франції з рахунком 1:7. Єдиний гол "синьо-жовтих" забив Віктор Циганков.

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