Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Олімпіакоса на матч проти Панатінаїкоса і двічі вразив ворота суперника.

Роман Яремчук після вчорашнього м'яча Довбика у ворота Лечче в 30 турі Серії А підтримав флешмоб партнера по збірній і відзначився дублем у матчі чемпіонату Греції проти Панатінаїкоса.

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Наставник "чорно-білих" Хосе Луїс Менділібар вчергове довірив українському форварду місце в старті команди і той не підвів. Вже в дебюті зустрічі Яремчук запресингував воротаря і той курйозним чином залетів у ворота.

️ GOAL: Yaremchuk

Olympiacos 1-0 Panathinaikospic.twitter.com/ezXaucXZ08 — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025

Після цього Роман, здавалось, отримав невелике ушкодження, але вийшов на другий тайм і на 51-й хвилині замкнув передачу Родінея, зробивши рахунок 3:1.

️ GOAL: Yaremchuk

Olympiacos 3-1 Panathinaikospic.twitter.com/5k5e1QeXfM — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025

Нагадаємо, що в поточному сезоні Яремчук виступає за Олімпіакос на правах оренди. На рахунку 29-річного форварда 26 матчів у всіх турнірах за грецький клуб, в яких він відзначився вже 8 голом.

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