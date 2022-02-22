"Перехід Миколенка в Евертон – не авантюра, я з ним розмовляв. Це – топ для нього.

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Евертон – історична команда з прекрасними вболівальниками. Я думаю, у них чудовий підбір футболістів. Для нього це неймовірний крок вперед", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу "Влада Седан".

Нагадаємо, Миколенко перейшов в Евертон 1 січня 2022 року – "іриски" заплатили за українця 23,5 млн євро. Загалом Віталій провів за англійську команду три матчі у всіх турнірах.

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