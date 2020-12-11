"У кожного гравця свій ритм розвитку і становлення. Можливо, в Динамо був поганий для нього момент, і Роману довелося піти, але таке трапляється з багатьма гравцями у всьому світі.

Яремчук розкішним асистом не допоміг Генту виграти перший матч із новим тренером

Яремчук був і є гравцем з прекрасними даними і якостями. Чи міг би він бути успішним у іспанській Ла Лізі? Так, він цілком пасував би цьому чемпіонату", – зазначив Гомес у коментарі gazeta.ua.

Зазначимо, що Роман виступає у складі бельгійського Гента. У поточному сезоні українець провів 18 матчів, записавши до свого активу 9 голів та 4 асисти.

Ліга Європи: Тоттенхем здолав Антверпен, ЛАСК здійснив камбек після помилки Чеберка, шосте поспіль фіаско Яремчука і Ко