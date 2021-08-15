Нападник Бенфіки не впадає в ейфорію після вдалого поєдинку в чемпіонаті Португалії. У матчі 2-го туру Роман Яремчук забив гол та асистував партнеру.

Це дозволило 25-річному нападнику збірної України отримати звання найкращого гравця поєдинку Бенфіка – Арука. Як відомо, Яремчук нещодавно приєднався до "орлів", які заплатили за гравця 17 млн євро.

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"На початку матчу було трохи важко, тому що суперник діяв від оборони, але ми намагалися знайти вільні зони. Зрештою, ми забили двічі і набрали три очки. Перед матчем ЛЧ проти ПСВ вболівальники Бенфіки щасливі. Гравці теж.

З кожним днем почуваюся все краще, але я хочу більшого. Прагну вдосконалити свої кондиції, щоб бути ще кращим. Дякую вболівальникам, адже я граю для них. Також вітаю Андре Алмейду з поверненням на поле після тривалої відсутності (капітан Бенфіки не грав 10 місяців через травму – прим. "Футбол 24"). Це легенда Бенфіки і я радий побачити його на полі", – цитує Яремчука офіційний сайт Бенфіки.

Також Роман залишив коротке повідомлення в Instagram. "Щасливий забити свій перший гол за Бенфіку", – написав український форвард.

Вже у середу, 18 серпня, лісабонці зіграють проти ПСВ у першому поєдинку плей-офф кваліфікації ЛЧ 2021/22.

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