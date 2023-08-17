Нападник Брюгге Роман Яремчук має змогу зіграти і в матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти Акюрейрі.

Наставник Брюгге Ронні Дейла оголосив список з 19 гравців, які потрапили до заявки на матч проти Акюрейрі.

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Серед них опинився і Роман Яремчук. Відзначимо, що українець у попередній зустрічі з цим суперником забив свій перший гол за 10 місяців.

Загалом, перша зустріч між командами завершилась перемогою Брюгге (5:1). Бельгійці зіграють з Акюрейрі вже сьогодні, початок о 21:00.

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