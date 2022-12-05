Український форвард Роман Яремчук може стикнутися з черговими труднощами в Брюгге. За інформацією Voetbal Belgie, "чорно-сині" зацікавлені у підписанні словацького нападника Спеції Давіда Стрелеца у зимове трансферне вікно.

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У разі переходу 21-річного футболіста він стане вже четвертим нападником у клубі. Цей факт не може тішити Романа Яремчука, який ніяк не може заграти на повну і, як наслідок, отримує недостатньо ігрового часу. У поточному сезоні українець зіграв за Брюгге лише 462 хвилини у 12 матчах (2 голи і 2 асисти).

До слова, Стрелец добре знайомий українським уболівальникам. У першому матчі за вихід на Євро-2023 він оформив дубль у ворота молодіжної збірної України (3:2). Transfermarkt оцінює гравця в 1,3 млн євро.

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