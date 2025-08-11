Яремчук отримав зіркового 40-річного партнера – у нього особлива роль
Півзахисник Матьє Вальбуена повернувся в Олімпіакос.
Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Матьє Вальбуена, який раніше вже виступав за "червоно-білих" – в період з 2019 по 2023 рік. Термін угоди не розголошуються.
Згідно з Gazzetta.gr, 40-річний Вальбуена прибув у Олімпіакос, щоб саме в цьому клубі завершити свою багаторічну кар'єру. Фактично він разом з Дімітрісом Сіовасом буде керувати молодими гравцями в резервній команді Олімпіакоса.
Нагадаємо, що в складі "червоно-білих" грає українець Роман Яремчук.
