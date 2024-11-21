Українець встиг зіграти за грецький клуб лише 206 хвилин протягом восьми поєдинків, відзначившись одним забитим м'ячем. Лише двічі вийшов у стартовому складі. Видання Sportime стверджує, що в Олімпіакосі думають над тим, щоб попрощатися з 28-річним форвардом.

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"Яремчук – ніби інший футболіст, як тільки переступає поріг тренувальної бази Олімпіакоса. Його ситуація турбує керівництво клубу, яке намагається знайти розв'язання проблеми, адже якщо Роман продовжить у тому ж дусі, то навряд чи залишиться в клубі після зимового трансферного вікна.

Яремчук не зміг закріпитися в Олімпіакосі, що призвело до того, що Ель-Каабі залишається катастрофічно самотнім у нападі "червоно-білих", і єдиною альтернативою йому залишається Костулас", – пишуть грецькі журналісти.

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