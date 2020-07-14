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Яремчук отримав вердикт щодо майбутнього в Генті – клуб зайняв радикальну позицію

12:13 - Читать на русском
Яремчук отримав вердикт щодо майбутнього в Генті – клуб зайняв радикальну позицію
Роман Яремчук / Getty images

Бельгійський Гент не зацікавлений у продажу своїх лідерів під час літнього трансферного вікна.

Гравці "буйволів" користуються попитом серед європейських клубів. Періодично з'являються чутки про інтерес до Романа Яремчука, Джонатана Девіда, Мішеля Нгаду-Нгаджі та Еліша Овусу.

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Однак, технічний директор Гента Мішель Луважі в інтерв'ю hln.be поставив масну крапку щодо спекуляцій ЗМІ. За словами функціонера, клуб не планує продавати жодного зі своїх лідерів. Єдиним виключенням може стати Джонатан Девід, і то лише за наявності божевільної пропозиції від європейських грандів.

Що стосується Яремчука, то раніше повідомлялося про інтерес до нападника збірної України з боку кількох клубів італійської Серії А та англійської Прем'єр-ліги.

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12:00
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Теги
Українці за кордоном Бельгія Трансфери Роман Роман Яремчук Мішель Мішель Нгаду-Нгаджі Джонатан Джонатан Девід Дензел Дензел Овусу Гент Гент
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