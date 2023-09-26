"Яремчук? Він дуже хоче зіграти і, безсумнівно, отримає свій шанс завтра проти Реал Сосьєдада. Ми всі хочемо його бачити. І якщо Яремчук не травмований і тренується з нами, це нормально і логічно, що він їде до збірної України.

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Що йому зараз потрібно, так це трохи стабільний ігровий час. Подивимося, чи будуть ці дві-три гри хорошими для нього, щоб отримати більше хвилин", – наводить слова Барахи Eldesmarque.

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Валенсію з Брюгге в останній день трансферного вікна – іспанці орендували Романа до 30 червня 2024 року. Українець не потрапив у заявку на матч проти Альмерії (поєдинки проти Алавеса і Атлетіко просидів на лаві запасних), хоча до цього провів дві гри за збірну України – 64 хвилини проти Англії та 33 хвилини проти Італії.

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