Чемпіони Греції на офіційному сайті підтвердили перехід 28-річного вінгера Габріеля Стрефецци з Комо.

Яремчук відзначився голом за Олімпіакос у другому матчі поспіль

Портал Transfermarkt розкриває подробиці трансферу. Стрефецца отримав контракт на 4 роки, а Комо – компенсацію в розмірі 8 млн євро. У минулому розіграші Серії А бразило-італієць оформив 6 голів та 4 асисти. Стрефецца може закрити будь-який з флангів атаки, тож чекаємо плідної співпраці з українським центрфорвадом Романом Яремчуком.

Додамо, що Олімпіакос розпочне офіційний сезон 23 серпня матчем чемпіонату Греції проти Астераса. Також "червоно-білі" зіграють у основному етапі Ліги чемпіонів.

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