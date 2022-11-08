Український легіонер Роман Яремчук ніяк не може розігратися після поверення у Лігу Жупіле.

Нападник Брюгге Роман Яремчук зіткнувся з черговими труднощами у бельгійському клубі. 26-річний футболіст не зіграє найближчі декілька матчів за "чорно-синіх", повідомляє Het Laatste Nieuws.

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І якщо раніше повністю розкритися у команді українцю не дозволяв конфлікт з головним тренером, то цього разу у нашого співвітчизника виникли проблеми зі здоров'ям. За інформацією джерела, у Яремчука проблеми з коліном. Наразі невідомо наскільки серйозним є ступінь ушкодження, однак форвард точно пропустить найближчі поєдинки з Патро Ейсден у Кубку Бельгії (9-го листопада) та з Антверпеном у чемпіонаті (13-го листопада).

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Брюгге 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

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