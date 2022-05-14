Чемпіонат Португалії, 34 тур

Пасуш де Ферейра – Бенфіка – 0:2

Голи: П. Араужо, 4, 44

Останній матч сезону для обох команд цілком можна було вважати товариським. Пасуш спокійно йшов у середині таблиці, а Бенфіка давно змирилася з третім місцем і кваліфікацією Ліги чемпіонів.

Яремчук визначився з майбутнім у Бенфіці після невдалого сезону

Головний бомбардир "орлів" Дарвін Нуньєс отримав відпочинок, але підмінив його не Яремчук. Українець сидів на лаві запасних, поки 20-річний Перейра Араужо феєрив на полі. Саме вихованець Бенфіки до перерви оформив дубль. На 74-й хвилині форвард поступився місцем Яремчуку, проте українець не встиг відзначитися результативними діями.

Перший сезон Романа у Португалії вийшов неоднозначним. Українець явно програв конкуренцію Нуньєсу, але загалом "вичавив" непогану статистику – 42 матчі, 9 голів і 6 асистів. Уругваєць влітку повинен приєднатися до топ-клубу, тому Яремчуку слід готуватися до боротьби з Араужо.

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