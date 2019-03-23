toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Яремчук: Останні хвилини матчу проти Португалії тривали дуже довго

11:05 236 Читать на русском
Яремчук: Останні хвилини матчу проти Португалії тривали дуже довго
Роман Яремчук / dynamo.kiev.ua

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував нічию проти збірної Португалії.

 

"Зіграли хороший матч проти чемпіона Європи і взяли очки. Останні хвилини тривали дуже довго. Слава Богу, що позаду у нас є Пятов, який зіграв дуже надійно. Усі щасливі.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Якби забив Мораєс, ми могли б взяти три очки. Це був би хороший результат. Проти таких команд, як Португалія, потрібно грати компактно, оборонятися. Мені потрібно було чіплятися за м'ячі. Робив те, що від мене вимагали", – сказав Яремчук в коментарі "Динамоманія".

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

Теги
Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
26
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук