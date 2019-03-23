Яремчук: Останні хвилини матчу проти Португалії тривали дуже довго

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував нічию проти збірної Португалії.

"Зіграли хороший матч проти чемпіона Європи і взяли очки. Останні хвилини тривали дуже довго. Слава Богу, що позаду у нас є Пятов, який зіграв дуже надійно. Усі щасливі.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Якби забив Мораєс, ми могли б взяти три очки. Це був би хороший результат. Проти таких команд, як Португалія, потрібно грати компактно, оборонятися. Мені потрібно було чіплятися за м'ячі. Робив те, що від мене вимагали", – сказав Яремчук в коментарі "Динамоманія".

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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