Яремчук опинився в компанії Роналду, де Брюйне та інших майстрів – відео розкішних моментів другого туру Євро
Роман Яремчук продовжує збирати лаври після свого гола у ворота Словаччини.
Форвард збірної України потрапив у підбірку найкращих технічних моментів, яку опублікувала прес-служба УЄФА за мотивами другого туру Євро.
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Компанія дуже солідна – Кріштіану Роналду, Кевін де Брюйне та інші майстри м'яча. Звичайно, Яремчука відзначили за переможний гол у ворота словаків. Чудовий прийом м'яча, м'який удар повз голкіпера другим дотиком – справжня поезія.
Чекаємо від Романа та інших гравців України такого ж виступу 26 червня, коли "синьо-жовті" вийдуть на поле проти Бельгії.
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