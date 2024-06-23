Роман Яремчук продовжує збирати лаври після свого гола у ворота Словаччини.

Форвард збірної України потрапив у підбірку найкращих технічних моментів, яку опублікувала прес-служба УЄФА за мотивами другого туру Євро.

"Дотик і завершення – не з цього світу": гол Яремчука словакам довів УЄФА до екстазу

Компанія дуже солідна – Кріштіану Роналду, Кевін де Брюйне та інші майстри м'яча. Звичайно, Яремчука відзначили за переможний гол у ворота словаків. Чудовий прийом м'яча, м'який удар повз голкіпера другим дотиком – справжня поезія.

Чекаємо від Романа та інших гравців України такого ж виступу 26 червня, коли "синьо-жовті" вийдуть на поле проти Бельгії.

"Яйця збірна має": голодні собаки Реброва під наглядом Кім Чен Ина, Шапі – "Золотий м'яч", Яремчук і Трубін божать