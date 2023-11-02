Нападник Валенсії Роман Яремчук розпочне з перших хвилин матч Кубка Іспанії проти Логроньєса.

Яремчук очікувано потрапив до стартового складу Валенсії на поєдинок 1/64 фіналу Кубка Іспанії. Матч наживо можна переглянути на MEGOGO.

Курйозний асист Довбика вирішує все: відео голів і огляд матчу Сан-Роке – Жирона – 1:2

Відзначимо, що саме форвард збірної України потрапив на зображення зі стартовим складом "кажанів" на кубкову гру.

До слова, матч Логроньєс – Валенсія розпочнеться вже о 21:00 за київським часом. Раніше ще двоє українців, Віктор Циганков та Артем Довбик, вийшли до наступної стадії змагань. Їхня Жирона на останніх хвилинах перемогла Сан-Роке.

Циганков повернувся розкішним пасом, Довбик віддав переможний асист – Жирона вирвала перемогу на 90+8 Кубка Іспанії