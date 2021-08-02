Яремчук опинився у десятці найдорожчих трансферів в історії Бенфіки – 7 мільйонів не вистачило для першості
За перехід 25-річного українця Бенфіці довелось викласти Генту щонайменше 17 мільйонів євро. Цей трансфер увійшов у десятку найдорожчих в історії "орлів", повідомляє Transfermarkt.
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У 2019-му за аналогічну суму був куплений форвард Карлос Вінісіус із Наполі. Тепер Яремчук разом з бразильцем ділять 7-8 місця в рейтингу найбільш коштовних трансферів. Рекорд поки належить нападнику Дарвіну Нуньєсу, якого придбали за 24 мільйони рік тому.
Нагадаємо, Роман підписав з "орлами" контракт на 5 років. До цього українець 4 сезони провів у Генті (152 поєдинки, 61 м'яч та 18 результативних передач).
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