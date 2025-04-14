Суперліга Греції, чемпіонська група, 3-й тур

Олімпіакос – АЕК – 1:0

Гол: Ель-Каабі, 55

Вилучення: Пасхалакіс, 90+6 – Мукуді, 90+6 (обидва – прямі червоні картки)

Яремчук може стати гравцем Шахтаря – у конкурентах команда Зубкова та Сікана

Команда, за яку виступає український форвард Роман Яремчук, здобула вирішальні три очки у грі третього туру чемпіонської групи проти АЕКа, перемігши з рахунком 1:0.

Цей результат гарантував команді беззаперечне перше місце ще до завершення турніру, повідомляє прес-служба грецького клубу. Для Олімпіакоса це вже 48-й титул на національному рівні – жоден інший грецький клуб не може похизуватись подібним досягненням.

Роман Яремчук у поточному сезоні Суперліги відзначився трьома голами та одним асистом. Це чемпіонство стало для нього дебютним у грецькому футболі.

Варто додати, що у вирішальному поєдинку проти АЕКа Роман Яремчук вийшов на заміну лише на 90-й хвилині. За короткий час на полі він встиг отримати жовту картку.

Яремчук вийшов у основі, створив гол та заробив червону для суперника – це не допомогло в дербі проти росіян та Тайсона