Яремчук офіційно став чемпіоном Греції – українець допоміг здобути 48-й титул у клубній історії Олімпіакоса
Олімпіакос виграв чемпіонат Греції сезону 2024/25.
Суперліга Греції, чемпіонська група, 3-й тур
Олімпіакос – АЕК – 1:0
Гол: Ель-Каабі, 55
Вилучення: Пасхалакіс, 90+6 – Мукуді, 90+6 (обидва – прямі червоні картки)
Яремчук може стати гравцем Шахтаря – у конкурентах команда Зубкова та Сікана
Команда, за яку виступає український форвард Роман Яремчук, здобула вирішальні три очки у грі третього туру чемпіонської групи проти АЕКа, перемігши з рахунком 1:0.
Цей результат гарантував команді беззаперечне перше місце ще до завершення турніру, повідомляє прес-служба грецького клубу. Для Олімпіакоса це вже 48-й титул на національному рівні – жоден інший грецький клуб не може похизуватись подібним досягненням.
Роман Яремчук у поточному сезоні Суперліги відзначився трьома голами та одним асистом. Це чемпіонство стало для нього дебютним у грецькому футболі.
Варто додати, що у вирішальному поєдинку проти АЕКа Роман Яремчук вийшов на заміну лише на 90-й хвилині. За короткий час на полі він встиг отримати жовту картку.
Яремчук вийшов у основі, створив гол та заробив червону для суперника – це не допомогло в дербі проти росіян та Тайсона