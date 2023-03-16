"Чорно-сині" визначились з черговим наставником команди після звільнення Скотта Паркера.

Рік Де Міл / Фото Ю. Юр'єва

Новим головним тренером Брюгге став Рік Де Міл, повідомляє офіційний сайт бельгійців.

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41-річний фахівець виконував обов'язки наставника команди після відставки Скотта Паркера і працюватиме з головною командою до кінця поточного сезону. До тренерського штабу Де Міла увійдуть Нікі Хайєн, Стів Колперт і Воутер Бібау (тренер воротарів).

До слова, Рік перебуває у Брюгге з 2015 року: він тренував молодіжну команду, а з літа 2022-го працював асистентом головного тренера.

Нагадаємо, у складі "чорно-синіх" виступає український форвард Роман Яремчук. У поточному сезоні наш співвітчизник провів за Брюгге 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.

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