Українці продовжують закріплювати свої позиції у бельгійській першості.

Роман Яремчук відзначився дублем у поєдинку 8-го туру Ліги Жупіле проти Берсхота, чим допоміг Генту розгромити суперника (5:2).

Яремчук відзначився ефектним дублем у воротах одного з лідерів чемпіонату Бельгії

Така результативність українця не залишилась поза увагою місцевих ЗМІ. Провідне бельгійське видання Voetbal Primeur включило Романа у символічну збірну 8-го туру. Інших представників Гента у цій команді немає.

Через невдалий старт сезону у чемпіонаті Бельгії після 8-ми турів Гент розташувався лише 12-й сходинці.

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