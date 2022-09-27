"Як вирішити проблему з грою на другому поверсі? Треба дуже уважно зіграти. Мабуть, Петраков зрозумів, як треба діяти у таких ситуаціях.

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Думаю, що у центрі у нас зіграють Матвієнко та Забарний. Хоч вбийся, їм треба не дати пробити супернику. Потрібно не дати супернику свободу та можливість пробити.

Не думаю, що збережеться схема попередньої гри з вірменами. Все одно буде чотири захисники. Питання у тому, хто зіграє опорного півзахисника. Має бути швидкий гравець, який добре грає у відборі та страхує при контратаці, тому що шотландці швидко контратакують.

Не розумію, що з Яремчуком. Випустили, а він ніякий. Не знаю, у чому проблема. Сподіваюсь, що Миколенко також зможе зіграти і в нашій команді вийдуть найкращі гравці", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже сьогодні, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

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