Український нападник "червоно-білих" Роман Яремчук досі не виходив на поле у поточному сезоні.

27 вересня Олімпіакос прийматиме вдома Левадіакос в рамках 5-го туру чемпіонату Греції. Перед грою наставник господарів Хосе Луїс Менділібар повідомив, що гру пропустить український нападник Роман Яремчук.

"Яремчук та Сціпіоні не гратимуть. Родіней та Желсон Мартінш сьогодні тренувалися з командою. Ми сподіваємося, що вони будуть у складі на гру проти Левадіакоса", – наводить слова Менділібара грецьке видання Sport24.

Роман Яремчук травмувався ще 2 серпня у товариському матчі з Херенвеном. Включно зі спарингами українець пропустив 10 ігор Олімпіакоса. Контракт 29-річного нападника з грецьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Наразі Олімпіакос очолює турнірну таблицю чемпіонату Греції. В доробку команди 10 набраних балів після чотирьох турів.

