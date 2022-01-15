Бенфіка приймала Морейренсе в рамках 21-го туру португальської першості. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат Португалії, 18-й тур

Бенфіка – Морейренсе – 1:1

Голи: Нульєс, 65 – Жілберту, 61 (аг)

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Звільнення Жорже Жезуша з посади головного тренера Бенфіки поки не принесло позитивних зрушень у таборі "орлів".

Букмекери прогнозували господарям легку прогулянку у поєдинку зі скоромним Морейренсе, але гості дали бій іменитому супернику. Команди обмінялись голами у середині другого тайму та розійшлись миром. Роман Яремчук вийшов на заміну на 73-й хвилині, але українець не зміг принести "орлам" таку важливу перемогу.

Після 18-ти турів чемпіонату Португалії Бенфіка розташувалась на третій сходинці, відстаючи від Порту на 6 очок. Морейренсе – 13-й.

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